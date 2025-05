POL-HRO: Kradfahrerin und Sozius bei Unfall leicht verletzt

Güstrow (ots) - Der Feuerwehr und Polizei wurde am 24.05.2025 gegen 02:15 Uhr gemeldet, dass es in der Steinstraße in Güstrow brennt und Bewohner der oberen Etage das Haus nicht verlassen können. Bei Eintreffen der Rettungskräfte wurde der Brand eines Dachstuhls festgestellt. Zur Rettung und Evakuierung der Bewohner kam die Drehleiter sowie das Sprungtuch der Feuerwehr zum Einsatz. Von den 13 evakuierten Personen ...

mehr