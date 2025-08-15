Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei Mal Betriebserlaubnis erloschen

Landau (ots)

Gegen zwei Fahrzeugführer, die am Donnerstag (14.08.2025) von der Polizei kontrolliert wurden, mussten Ordungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden, da aufgrund von Umbauten die Betriebserlaubnis ihrer Fahrzeuge erloschen war. Am Mercedes-Benz eines 40-Jährigen wurde gegen 14:20 Uhr in der Dammühlstraße in Landau festgestellt, dass dieser für den angebrachten Heckspoiler keinen Nachweis des ordnungsgemäßen Anbaus vorzeigen konnte. Ein 27-jähriger BMW-Fahrer wurde gegen 19:45 Uhr in der Wollmesheimer Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Für die Tieferlegung des Fahrzeugs sowie die montierte Rad-/Reifenkombination konnte er ebenfalls keine Eintragung vorzeigen.

