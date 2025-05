Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vermisste 22-Jährige tot aufgefunden - kein Fremdverschulden.

Northeim (ots)

Einbeck (pe), 25.05.2025, 11:10 Uhr.

Die 22-jährige vermisste Camilla F. ist am heutigen Tag im Rahmen eines Hundetrainings durch eine Hundetrainerin im Waldgebiet im Bereich Einbeck-Salzderhelden verstorben aufgefunden worden.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit beendet.

Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.

Aus Rücksicht auf die Hinterbliebenen und die Würde der Verstorbenen werden keine weiteren Informationen erteilt.

Ursprungsmitteilung:

Öffentlichkeitsfahndung nach 22-Jährigen Northeim Einbeck, Dienstag, 20.05.2025, 15.20 Uhr

EINBECK (Wol) Am Dienstag gegen 15.20 Uhr meldete die Schwester einer 22-Jährigen sich bei der Polizei Einbeck, um die 22-Jährige Camilla F. als vermisst zu melden. Letztmalig wurde die 22-Jährige am Montag, dem 19.05.25 auf einem Fahrrad in Einbeck gesehen. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen führten bis zum aktuellen Zeitpunkt nicht zum Auffinden der Vermissten. Die 22-Jährige benötigt medizinische Hilfe, weshalb am heutigen Tag der Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Auch Mantrailer wurden für die Suche eingesetzt. Dort verlor sich eine Spur am Bahnhof Salzderhelden, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Person mit dem Zug in unbekannte Richtung gefahren ist.

