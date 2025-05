Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gesucht wegen Bedrohung, besonders schweren Falls des Diebstahls und Betruges - Bundespolizei nimmt 3 Männer fest sowie führt Vermögensabschöpfung durch

Aachen - Hagen - Essen - Konstanz (ots)

Die Bundespolizei hat im Rahmen der eingeführten Grenzkontrollen am Dienstag und Mittwoch 3 Männer festgenommen und bei einer Frau eine Vermögensabschöpfung in Höhe von 800,- Euro durchgeführt.

Einen 47-jährigen Rumänen nahmen die Beamten der Bundespolizei am Dienstagabend im Hauptbahnhof Aachen fest. Er war zuvor mit einem Zug aus den Niederlanden eingereist. Der Betreffende wurde wegen Diebstahls von der Staatsanwaltschaft Essen mit Haftbefehl gesucht. Er hatte sich der Strafvollstreckung entzogen und muss jetzt eine 6-monatige Haftstrafe absitzen. Gegen ihn liegen noch weitere Strafverfahren der Staatsanwaltschaften Paderborn und Duisburg wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls vor. Hier muss er sich in Kürze auch vor der Justiz verantworten müssen. Er wurde in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert.

Ein weiterer Mann aus Guinea wurde wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung von der Staatsanwaltschaft Hagen mittels Haftbefehles gesucht. Er sollte eine Geldstrafe von insgesamt von 4050,- Euro begleichen. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er jetzt eine 90-tägige Haftstrafe absitzen. Er wurde am Dienstagabend in die Justizvollzugsanstalt Aachen eingeliefert.

Einem Spanier konnten in Strafsachen wegen Betruges die verhängte Geldstrafe in Höhe von 450,- Euro eingezogen werden. Er war am Mittwochmorgen aus Belgien mit der Euregiobahn am Hauptbahnhof Aachen eingereist. Er konnte genauso wie eine 36-jährige Serbin auf freien Fuß bleiben. Gegen sie bestand von der Staatsanwaltschaft in Konstanz eine Ausschreibung wegen einer Vermögensabschöpfung. Bei ihr konnten 800,- Euro gepfändet werden. Sie war zuvor auf der BAB 44 aus Belgien mit einem PKW eingereist und konnte auf dem Rastplatz Aachener Land kontrolliert werden. Im Anschluss der Pfändung konnte sie ihre Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell