Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, 23.08.2025, gegen 18.20 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Mann aus Emstek mit einem Kleinkraftrad die Gutenbergstraße in Garrel. Im Rahmen einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 2,47 %o. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 23.08.2025, in der Zeit von 00.00 Uhr bis 10.00 Uhr, wurde ein Pkw Passat, der an der Lange Straße in Cloppenburg geparkt war, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
i. A. Wilkens, PHK'in
Telefon: 04471/1860-0
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren