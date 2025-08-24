POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Garrel - Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, 23.08.2025, gegen 18.20 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Mann aus Emstek mit einem Kleinkraftrad die Gutenbergstraße in Garrel. Im Rahmen einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 2,47 %o. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 23.08.2025, in der Zeit von 00.00 Uhr bis 10.00 Uhr, wurde ein Pkw Passat, der an der Lange Straße in Cloppenburg geparkt war, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 entgegen.

