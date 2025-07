Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Ladendiebstahl trotz Hausverbot - Täter leistet Widerstand bei Bundespolizeieinsatz

Saarbrücken (ots)

Am Montag, den 28. Juli 2025 gegen 21:00 Uhr, kam es in einer Drogeriefiliale am Hauptbahnhof in Saarbrücken zu einem Ladendiebstahl, obwohl gegen den mutmaßlichen Täter bereits ein bestehendes Hausverbot ausgesprochen war.

Ein Mitarbeiter der Drogerie beobachtete den 35-jährigen Mann beim Diebstahl und verständigte daraufhin umgehend die Bundespolizei. Der Tatverdächtige konnte kurze Zeit später durch eine Streife der Bundespolizei in der Nähe der Tatörtlichkeit vor dem Hauptbahnhof sitzend angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle wurde der Mann zunehmend ungehaltener und drohte den Beamtinnen und Beamten mit Gewalt. Beim Versuch, ihn zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle zu bringen, leistete er Widerstand, beleidigte die eingesetzten Kräfte und spuckte in Richtung einer Beamtin - ohne diese zu treffen.

Der Deutsche war in der Vergangenheit bereits wiederholt wegen gleichartiger Straftaten polizeilich auffällig geworden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof wieder verlassen.

Den 35-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Ladendiebstahls, Hausfriedensbruchs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie versuchter Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell