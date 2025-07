Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Drogenfund bei Binnengrenzkontrolle - nicht geringe Menge Cannabis festgestellt

Perl (ots)

Am Mittwoch, den 23. Juli 2025, wurde gegen 18:50 Uhr anlässlich der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen ein Fahrzeug in der Kontrollstelle der Bundespolizei am Rastplatz Moseltal kontrolliert.

Im Rahmen der Überprüfung stellten die Beamten zwei männliche französische Staatsangehörige fest. Der 29-jährige Fahrer konnte sich ausweisen, der 24-jährige Beifahrer führte keine Identitätspapiere mit sich. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Beamten im Kofferraum eine gefüllte Mülltüte mit mehreren vakuumverpackten Beuteln, die augenscheinlich Cannabis enthielten. Bei der Durchsuchung des Beifahrers konnte ebenfalls eine geringe Menge Cannabis festgestellt werden. Die insgesamt 5,8 kg Cannabis wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde gegen beide Männer eröffnet. Die Ermittlungen dauern an.

Bei dem Fahrer wurde zusätzlich ein Drogenschnelltest durchgeführt. Aufgrund des positiven Ergebnisses wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Er steht im Verdacht, mit einer THC-Konzentration im Blut über dem erlaubten Wert gefahren zu sein.

