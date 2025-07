Feuerwehr Düren

FW Düren: Feuer in Küche - Feuerwehr verhindert größere Schäden

Düren (ots)

Am späten Nachmittag wurde die Feuerwehr Düren zu einem gemeldeten Zimmerbrand in die Zollhausstraße alarmiert. Noch während der Anfahrt meldete die Leitstelle, dass sich zwei Personen erneut in das Gebäude begeben hätten. Daraufhin wurde das Einsatzstichwort auf "Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr" erhöht.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich heraus, dass eine Küche im 1. Obergeschoss in Brand geraten war. Über einen Zugang im Hinterhof konnte umgehend ein Löschangriff mit einem C-Rohr vorgenommen werden. Parallel dazu durchsuchten mehrere Trupps das gesamte Gebäude nach Personen.

Eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung, wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Aufgrund der entstandenen Schäden musste das Gebäude stromlos geschaltet werden.

Die Feuerwehr Düren war mit den Einheiten Hauptwache, Arnoldsweiler, Birkesdorf, Echtz, Merken, Mariaweiler, Derichsweiler, Birgel und Gürzenich sowie dem Rettungsdienst im Einsatz.

