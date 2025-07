Feuerwehr Düren

FW Düren: Feuer in Hochhaus

Düren (ots)

Rauchentwicklung im neunten Obergeschoss

Die Feuerwehr Düren wurde am heutigen Mittag zu einem gemeldeten Brand in den Dürener Süden alarmiert. Vor Ort bestätigte sich eine dichte Rauchentwicklung, ausgehend von einem Balkon im neunten Obergeschoss des Hochhauses. Umgehend wurden zwei Trupps über den Sicherheitstreppenraum in das betroffene Geschoss entsandt und parallel die Drehleiter in Stellung gebracht. Die unmittelbar eingeleitete Brandbekämpfung im Inneren des Hochhauses konnte den Brand weitestgehend auf den Balkon begrenzen und ein vollständiges Übergreifen auf die angrenzende Küche verhindern. Durch den zweiten Trupp wurde der benachbarte Balkon kontrolliert. Auch hier konnte das Übergreifen der Flammen verhindert werden.

Die Bewohner konnten vor Eintreffen der Feuerwehr die Wohnungen eigenständig und unverletzt verlassen.

Die Feuerwehr Düren und der Rettungsdienst waren mit 40 Einsatzkräften vor Ort

