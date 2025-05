Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schwerpunkteinsatz Verkehr nach Brückensperrung

Lüdenscheid (ots)

Erneut gab es am heutigen 20.05.25 einen Schwerpunkteinsatz Verkehr nach Sperrung der Rahmedetalbrücke. Die Einsatzkräfte kontrollierten 223 Fahrzeuge über 3,5t. 47 konnten eine Ausnahmegenehmigung vorzeigen, 42 verstießen gegen das Durchfahrtsverbot für LKW. 36 der 42 LKW waren übrigens im Ausland zugelassen. Fünf Fahrzeuge wurden zudem wegen einer Gefährdung der Verkehrssicherheit stillgelegt, sie waren allesamt im Ausland zugelassen. Vier weitere LKW wurden wegen technischer Mängel stillgelegt. Alkohol und Drogen spielten heute keine Rolle: alle Tests waren ergebnislos. In 20 Fällen verstießen Fahrzeugführer gegen die Anordnung "Anlieger Frei", in 119 Fällen wurden Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Auch künftig werden die Einsatzkräfte kontrollieren. (lubo)

