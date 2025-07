Feuerwehr Düren

FW Düren: Unwetter über Düren - Feuerwehr im Dauereinsatz

Düren (ots)

Düren. Aufgrund eines schweren Unwetterereignisses, das am Nachmittag über das Stadtgebiet Düren hinwegzog, ist die Feuerwehr Düren weiterhin (02.07.2025 21:30 Uhr) mit allen verfügbaren Kräften im Dauereinsatz. Bis 21 Uhr wurden insgesamt 105 Einsätze erfolgreich abgearbeitet, an sechs weitere Stellen laufen die Einsätze aktuell noch.

Schwerpunkte der Einsätze waren überwiegend technische Hilfeleistungen infolge von Sturmschäden, wie etwa umgestürzten Bäumen, sowie Überflutungen durch Starkregen. Die Feuerwehr musste außerdem zwei Menschen aus ihren Autos befreien, eine Person war durch einen umgestürzten Baum in ihrem Wagen eingeschlossen, eine andere durch in das Fahrzeug eindringendes Wasser. Beide Menschen konnten unverletzt gerettet werden. Außerdem wurde ein Löschzug der Feuerwehr durch zwei umgestürzte Bäume an beiden Straßenseiten an einer Einsatzstelle eingeschlossen. Die Feuerwehrkräfte konnten sich eigenständig befreien.

Insgesamt sind aktuell 180 rund haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte der Feuerwehr Düren im Einsatz. Die Technische Einsatzleitung (TEL) koordiniert die laufenden Maßnahmen aus der eingerichteten Einsatzzentrale.

Aufgrund weiterer angekündigter Gewitterzellen rechnet die Feuerwehr Düren auch in den kommenden Stunden mit weiteren, kleinen Einsatzlagen. Die Dürenerinnen und Dürener werden gebeten, vorsichtig zu sein und Gefahrenstellen zu meiden.

Feuerwehr Düren