FW Düren: Wohnungsbrand am frühen Morgen - Feuerwehr Düren bringt Feuer schnell unter Kontrolle

Düren (ots)

Am frühen Dienstagmorgen um 5.40 h wurde die Feuerwehr Düren zu einem Wohnungsbrand in der Kölner Landstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand sowohl das Erdgeschoss der betroffenen Wohnung als auch ein angrenzender Anbau in Flammen. Es befanden sich keine Personen in dem Gebäude - es wurde niemand verletzt oder gefährdet. Die Feuerwehr leitete sofort einen Löschangriff ein: Ein Trupp unter Atemschutz drang in die Wohnung vor, während parallel von außen gelöscht wurde. Mithilfe von zwei Löschrohren konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Im Anschluss durchsuchten die Einsatzkräfte die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera nach versteckten Glutnestern. Zusätzlich wurden Belüftungsmaßnahmen durchgeführt, um die Wohnung rauchfrei zu bekommen. Während des Einsatzes sperrte die Polizei die Kölner Landstraße komplett, um einen sicheren Ablauf der Löscharbeiten zu gewährleisten. Im Einsatz waren Kräfte der Hauptwache sowie der Löschzug Mitte und die Löschgruppen Arnoldweiler, Birkesdorf, Mariaweiler, Echtz und Derichsweiler. Insgesamt waren 49 Einsatzkräfte rund eine Stunde im Einsatz.

