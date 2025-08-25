Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, den 24.08.2025, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 14:30 Uhr einen 48-jährigen PKW-Führer aus Oldenburg auf dem Kellerdamm. Hierbei stellte sich eine Beeinflussung durch Alkohol heraus (1,15 Promille). Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, den 24.08.2025, befuhr gegen 15:00 Uhr ein 19-jährer PKW-Führer aus dem Saterland die Elisabethfehner Straße. Im Verlauf kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Infolge des Unfalls wurde der 19-Jährige leicht verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt.

