Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Versammlung aus Anlass des Unabhängigkeitstages der Ukraine

Am Sonntag, den 24.08.2025, versammelten sich gegen 13:00 Uhr ca. 80 Teilnehmende einer Versammlung anlässlich des Unabhängigkeitstages der Ukraine vor dem Rathaus in Cloppenburg. Nach diversen Redebeiträgen setzte sich die Versammlung mit einem Rundgang durch die Innenstadt in Bewegung. Es wurde Fahnen, Plakate und Lautsprecher mitgeführt. Gegen 13:45 Uhr wurde eine Schweigeminute im Stadtpark abgehalten. Die Versammlung endete gegen 14:20 Uhr mit dem Erreichen des Marktplatzes. In der Spitze nahmen 130 Teilnehmende an der Versammlung teil, die störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse verlief.

Cloppenburg - Gefälschter Führerschein vorgelegt

Am Sonntag, den 24.08.2025, wurde ein 20-jähriger PKW-Führer aus Friesoythe gegen 16:00 Uhr auf der Soestenstraße kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle legte der Fahrzeugführer einen gefälschten Führerschein vor, welcher sichergestellt wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Essen (Oldb) - Trunkenheit im Verkehr - Fahrzeugführer an Weiterfahrt gehindert

Am Sonntag, den 24.08.2025, beobachtete ein Zeuge gegen 08:15 Uhr einen vermeintlich betrunkenen Fahrzeugführer, der einen PKW auf einem Parkplatz an der Beverner Straße abstellte. Beim Aussteigen fiel der Fahrzeugführer durch Schwanken auf. In der Folge sprach der Zeuge den 55-jährigen Mann aus Essen an und hinderte ihn an der Weiterfahrt, rief zeitgleich die Polizei. Die Beamten stellten im Rahmen der Kontrolle eine Atemalkoholkonzentration von 1,52 Promille fest. In der Folge wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Essen (Oldb) - Verkehrsunfallflucht - PKW stark beschädigt

Am Sonntag, den 24.08.2025, befuhr ein 27-jähriger PKW-Führer aus Löningen die Nordwest-Tangente in Fahrtrichtung Löningen. In einem Kurvenbereich kam ihm gegen 04:40 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen und schnitt dessen Fahrspur. Infolge eines Ausweichmanövers kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Grünstreifen bzw. Graben und überschlug sich. Der Löninger wurde leicht verletzt einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Am PKW entstand ein Schaden von ca. 12500,- EUR. Sachdienliche Hinweise können der Polizei in Löningen unter 05432/803840 mitgeteilt werden.

