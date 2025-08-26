Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 25. August 2025 gegen 21:30 Uhr befuhr ein 17-jähriger aus Cloppenburg mit seinem Krad die Fritz-Reuter-Straße in Richtung Prozessionsweg. Als er in die Kreuzung einfuhr fuhr der derzeit unbekannte Verursacher mit seinem Pkw unvermittelt von der Linksabbiegerspur nach rechts auf die Spur des 17-Jährigen und touchierte hierbei das Krad. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell