Garrel - Zeugenaufruf nach Fahren unter Alkoholeinfluss

Bereits am 15. August 2025 gegen 22:14 Uhr kam es in Garrel in der Straße Am Campingplatz zu einer Trunkenheitsfahrt durch einen 45-jährigen Mann aus Lastrup. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6097950

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen der Fahrt. Zudem werden Verkehrsteilnehmer gesucht, die durch das riskante Wendemanöver des 45-jährigen gefährdet worden sein könnten. Zeugen und Hinweisgebende werden gebeten sich mit der Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) in Verbindung zu setzen.

Essen (Old.) - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, 22. August 2025 12:00 Uhr bis Samstag, 23. August 2025 08:45 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Renault Megane in schwarz, welcher auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Alte Cloppenburger Straße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/92470-0) entgegen.

Essen (Old.) - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 26. August 2025 gegen 08:12 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Straße Am Forst, Ortsteil Hülsenmoor, in Richtung Calhorner Kirchweg. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er diesen zu queren und übersah den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 34-jährigen Mannes aus Essen, welcher den Calhorner Kirchweg in Richtung Hülsenmoor befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der 34-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand ein Schaden von ca. 7.000,00 Euro.

Emstek - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Dienstag, 26. August 2025 gegen 09:17 Uhr befuhr ein 38-jähriger Mann aus Lastrup mit seinem Pkw die B 213 in Richtung Ahlhorn. Hierbei übersah er, dass ein 21-jähriger Mann aus Quakenbrück nach links abbiegen möchte. Der 38-Jährige fuhr auf die landwirtschaftliche Maschine des 21-Jährigen auf. Beide blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 48.000,00 Euro.

