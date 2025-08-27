PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Zeugenaufruf nach Fahren unter Alkoholeinfluss

Bereits am 15. August 2025 gegen 22:14 Uhr kam es in Garrel in der Straße Am Campingplatz zu einer Trunkenheitsfahrt durch einen 45-jährigen Mann aus Lastrup. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6097950

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen der Fahrt. Zudem werden Verkehrsteilnehmer gesucht, die durch das riskante Wendemanöver des 45-jährigen gefährdet worden sein könnten. Zeugen und Hinweisgebende werden gebeten sich mit der Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) in Verbindung zu setzen.

Essen (Old.) - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, 22. August 2025 12:00 Uhr bis Samstag, 23. August 2025 08:45 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Renault Megane in schwarz, welcher auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Alte Cloppenburger Straße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/92470-0) entgegen.

Essen (Old.) - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 26. August 2025 gegen 08:12 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Straße Am Forst, Ortsteil Hülsenmoor, in Richtung Calhorner Kirchweg. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er diesen zu queren und übersah den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 34-jährigen Mannes aus Essen, welcher den Calhorner Kirchweg in Richtung Hülsenmoor befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der 34-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand ein Schaden von ca. 7.000,00 Euro.

Emstek - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Dienstag, 26. August 2025 gegen 09:17 Uhr befuhr ein 38-jähriger Mann aus Lastrup mit seinem Pkw die B 213 in Richtung Ahlhorn. Hierbei übersah er, dass ein 21-jähriger Mann aus Quakenbrück nach links abbiegen möchte. Der 38-Jährige fuhr auf die landwirtschaftliche Maschine des 21-Jährigen auf. Beide blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 48.000,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 11:27

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage - Fahren unter Alkoholeinfluss Am Montag, 25. August 2025 gegen 12:00 Uhr meldeten Zeugen einen Pkw, welcher von der Fahrbahn abkam und in deutlichen Schlangenlinien fuhr. Der Pkw konnte durch Einsatzkräfte der Polizei Lohne in der Drostestraße kontrolliert werden. Bei dem 63-jährigen Dinklager war deutlich Atemalkoholgeruch wahrnehmbar. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 11:27

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Sedelsberg - Verkehrsunfallflucht Am Samstag, 23. August 2025 in der Zeit zwischen 18:15 Uhr bis 18:45 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Opel Meriva in braun, welcher auf einem Grünstreifen an einem Spielplatz in der Straße Muddeberg abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 4.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 11:26

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht Am Montag, 25. August 2025 gegen 21:30 Uhr befuhr ein 17-jähriger aus Cloppenburg mit seinem Krad die Fritz-Reuter-Straße in Richtung Prozessionsweg. Als er in die Kreuzung einfuhr fuhr der derzeit unbekannte Verursacher mit seinem Pkw unvermittelt von der Linksabbiegerspur nach rechts auf die Spur des 17-Jährigen und touchierte hierbei das Krad. Es entstand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren