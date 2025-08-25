Polizei Dortmund

POL-DO: Sommerfest in Dortmund-Wickede: Trunkenheitsfahrt durch Intensivtäter, Widerstand und versuchte Gefangenenbefreiung

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0739

Am letzten Wochenende (22.-23. August) fand auf dem Levi-Cohen-Platz das Sommerfest der Vereine statt. Bereits am Freitagabend kam es gegen Mitternacht, zum Ende der Veranstaltung, zu mehreren Polizeieinsätzen. Einige Jugendliche/ Heranwachsende konsumierten abseits der Veranstaltung alkoholische Getränke, feierten ausgelassen und sorgten für Ruhestörungen. Die Ansammlung von rund 65 Jugendlichen löste sich nach und nach auf.

Am Samstagabend wurde abermals eine ähnlich große Personengruppe auf dem Wickeder Hellweg in der Nähe des Sommerfests festgestellt. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort und sprach rund 50 Platzverweise aus.

Gegen 1 Uhr fiel zivilen Beamten ein als Intensivtäter bekannter 16-jähriger Dortmunder auf. Er fuhr trotz offensichtlicher Alkoholisierung einen E-Scooter. Im Zuge einer anschließenden Kontrolle griff er die Beamten an und versuchte, sich durch Schläge gegen die Maßnahme zu wehren. Ein 18-jähriger Bekannter des Dortmunders versuchte, den 16-Jährigen zu befreien. Die Polizei nahm die beiden fest und brachte sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam. Bei der Festnahme wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt, verblieben aber dienstfähig.

Zudem führten die beiden jeweils einen Hammer mit sich. Die Hämmer wurden sichergestellt und wir leiteten entsprechende Prüfungsverfahren für ein Messertrageverbot ein.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstand und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte ein. Dem 16-Jährigen wurde zudem eine Blutprobe entnommen. Gegen den 18-jährigen "Helfer" wurde ein Verfahren wegen versuchter Gefangenenbefreiung eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell