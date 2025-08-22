Polizei Dortmund

POL-DO: Verfolgungsfahrt: Motorradfahrer ohne Führerschein unterwegs

Am Donnerstagabend (21. August) fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 20:45 Uhr ein Motorradfahrer auf, der im Industriegebiet Phönix-West auf einem Gehweg fuhr. Die Beamten wollten den Fahrer anhalten und kontrollieren, dieser flüchtete jedoch zunächst. Als er versuchte, mit seiner Kawasaki über einen Fußweg zwischen zwei Sperrpfosten durchzufahren, konnte er gestellt werden.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 17-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Eine Abfrage in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab außerdem, dass das Kennzeichen als gestohlen gemeldet ist. Die Besitzverhältnisse der Kawasaki sind unklar, die Beamten stellten das Motorrad daher sicher.

Den Dortmunder erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

