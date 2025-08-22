PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Verfolgungsfahrt: Motorradfahrer ohne Führerschein unterwegs

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0736

Am Donnerstagabend (21. August) fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 20:45 Uhr ein Motorradfahrer auf, der im Industriegebiet Phönix-West auf einem Gehweg fuhr. Die Beamten wollten den Fahrer anhalten und kontrollieren, dieser flüchtete jedoch zunächst. Als er versuchte, mit seiner Kawasaki über einen Fußweg zwischen zwei Sperrpfosten durchzufahren, konnte er gestellt werden.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 17-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Eine Abfrage in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab außerdem, dass das Kennzeichen als gestohlen gemeldet ist. Die Besitzverhältnisse der Kawasaki sind unklar, die Beamten stellten das Motorrad daher sicher.

Den Dortmunder erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Christoph Hugo
Telefon: 0231/132-1029
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 08:43

    POL-DO: Polizeiliche Kontrollen im Rahmen des Präsenzkonzepts "Fokus"

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0735 Seit Mitte 2023 ist das Präsenzkonzept "Fokus" ein fester Bestandteil der strategischen Sicherheitsarbeit der Polizei Dortmund. Auch in den vergangenen Tagen waren Einsatzkräfte wieder sichtbar im Stadtgebiet unterwegs. Umfangreiche Einsätze in verschiedenen Stadtteilen halten den Kontrolldruck hoch. In der Martinstraße konnte ein ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 13:17

    POL-DO: Schwerverletzter Mopedfahrer nach Zusammenstoß mit einem Auto in Hombruch

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0734 Am Mittwochvormittag (20. August) kam es in dem Kreisverkehr "Luisenglück" zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Mopedfahrer. Der 61-Jährige Fahrer eines Leichtkraftrads wurde dabei schwer verletzt. Gegen 11 Uhr fuhr die 82-jährige Dortmunder mit ihrem Skoda Fabia in den Kreisverkehr auf der Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren