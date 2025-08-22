Polizei Dortmund

POL-DO: Polizeiliche Kontrollen im Rahmen des Präsenzkonzepts "Fokus"

Dortmund

Lfd. Nr.: 0735

Seit Mitte 2023 ist das Präsenzkonzept "Fokus" ein fester Bestandteil der strategischen Sicherheitsarbeit der Polizei Dortmund. Auch in den vergangenen Tagen waren Einsatzkräfte wieder sichtbar im Stadtgebiet unterwegs. Umfangreiche Einsätze in verschiedenen Stadtteilen halten den Kontrolldruck hoch.

In der Martinstraße konnte ein polizeibekannter Drogendealer festgestellt und kontrolliert werden. Es wurden mehrere Verkaufseinheiten Kokain, Heroin und ein dreistelliger Bargeldbetrag sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielt der 47-jährige Dortmunder einen Platzverweis. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmittel wurde eingeleitet.

Aufgrund Erkenntnisse in der Vergangenheit wurde in der Flowtowstraße unter Einbindung eines Rauschgiftspürhundes nach sogenannten Drogenbunkern gesucht. Die Suche verlief jedoch negativ.

Im Stadtgarten wurden abermals Personenkontrollen durchgeführt. Bei einer Person konnten zwei bestehenden Haftbefehle mit einer Freiheitsstrafe von insgesamt 1 Jahr und 7 Monaten festgestellt werden. Der Mann befindet sich nun in der JVA.

Außerdem wurden intensive Personenkontrollen im Bereich der Kampstraße und an der Katharinentreppe durchgeführt. Erfreulicherweise wurden keine besonderen Vorkommnisse gemeldet.

Im Bereich des Cafe Kick konnte eine Frau mit einem Einhandmesser kontrolliert werden. Das Messer wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Prüfung zur Verhängung eines Messertrageverbotes gemäß des Dortmunder Messerkonzepts erfolgt ebenfalls.

Die Bilanz der vergangenen Tage (15. bis 21.08.): 439 kontrollierte Personen und 138 kontrollierte Fahrzeuge. Insgesamt sprachen die Beamten 73 Platzverweise aus und fertigten 20 Strafanzeigen.

Die Polizei Dortmund setzt ihre Präsenzmaßnahmen fort, um weiterhin für ein verstärktes Sicherheitsgefühl in der Dortmunder Bevölkerung zu sorgen und präventiv gegen Kriminalität sowie Verkehrsdelikte vorzugehen.

