BPOLI-SB: Beleidigung führt zur Festnahme: Bundespolizei stellt gesuchten Straftäter am Hauptbahnhof Saarbrücken fest

Saarbrücken (ots) - In der Nacht auf Samstag (5. Juli 2025) gegen 01:30 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Saarbrücken vom Sicherheitspersonal der Deutschen Bahn AG über einen Mann informiert, der offenbar betrunken in seinem Auto saß. Die Einsatzkräfte trafen einen 44-Jährigen an, der keinen Ausweis vorzeigen konnte. Er wurde zur Wache gebracht und ...

