Polizei Dortmund

POL-DO: Zivile Kräfte haben den richtigen Riecher - Festnahme nach Kokainhandel

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0731

Am Mittwochabend (20. August) wurden zivile Einsatzkräfte gegen 19:45 Uhr auf ein verdächtiges Auto aufmerksam. Offensichtlich verkaufte ein Mann Betäubungsmittel aus einem Audi heraus. Bei einer anschließenden Kontrolle in der Straße "Im Karrenberg" wurde der 28-jährige Dortmunder kontrolliert und festgenommen.

Im Fahrzeug wurden ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag, Mobiltelefone, ein Laptop und eine nicht geringe Menge Kokain aufgefunden. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher.

Über den Eildienst der Staatsanwaltschaft Dortmund konnte zwischenzeitlich ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung und eine Firmenanschrift des 28-Jährigen erwirkt werden. Die Durchsuchungen erfolgten im Anschluss unter Hinzuziehung eines Rauschgiftspürhundes. Zu weiteren Funden kam es nicht.

Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen bei dem Dortmunder nicht vor. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er von der Kriminalwache entlassen.

Ein entsprechendes Strafverfahren wegen des illegalen Handels mit Kokain wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell