POL-DO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Dortmund-Scharnhorst - E-Scooter-Fahrer flüchtet

Dortmund (ots)

Am Dienstagmorgen (19. August), gegen 7:30 Uhr, kam es in Dortmund-Scharnhorst zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer vom Geh- und Radweg "Karmsche Heide" auf die Straße "Am Bellwinkelhof" und stieß dort mit einer Fahrradfahrerin zusammen. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall verletzt . Der E-Scooter-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 25 bis 27 Jahre alt

circa 180 cm groß

kurzes, dunkles Haar ("Igelschnitt")

trug eine auffällige orange-blaue Kapuzenjacke

dunkle Hose

auffällige runde Brille ("Harry-Potter-Brille")

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Scharnhorst unter Tel. 0231/132-3621 zu melden.

