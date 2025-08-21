POL-DO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Dortmund-Scharnhorst - E-Scooter-Fahrer flüchtet
Dortmund (ots)
Lfd. Nr.: 0732
Am Dienstagmorgen (19. August), gegen 7:30 Uhr, kam es in Dortmund-Scharnhorst zu einem Verkehrsunfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer vom Geh- und Radweg "Karmsche Heide" auf die Straße "Am Bellwinkelhof" und stieß dort mit einer Fahrradfahrerin zusammen. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall verletzt . Der E-Scooter-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen.
Der Mann wird wie folgt beschrieben:
männlich
etwa 25 bis 27 Jahre alt
circa 180 cm groß
kurzes, dunkles Haar ("Igelschnitt")
trug eine auffällige orange-blaue Kapuzenjacke
dunkle Hose
auffällige runde Brille ("Harry-Potter-Brille")
Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Scharnhorst unter Tel. 0231/132-3621 zu melden.
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Polizei Dortmund
Gunnar Wortmann
Telefon: 0231/132-1028
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell