Polizei Dortmund

POL-DO: Brand in Dortmund-Bövinghausen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0728

Am Samstagmittag (16. August) rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnungsbrand in Dortmund-Bövinghausen aus. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Gegen 11:40 Uhr bemerkten Zeugen einen Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Oberdelle und alarmierten daraufhin die Feuerwehr.

Nach Beendigung der Löscharbeiten war die Wohnung nicht mehr bewohnbar. Menschen sind bei dem Brand nicht verletzt worden.

Die Polizei geht derzeit von einer Brandstiftung aus. Ob fahrlässig oder vorsätzlich, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

Darüber hinaus sucht die Kriminalpolizei weitere Zeugen, die verdächtige Personen oder sonstige verdächtige Feststellungen gemacht haben. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Joshua Pollmeier
Tel.: 0231/132-1025
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

