POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt in Lünen
Dortmund (ots)
Lfd. Nr.: 0725
Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund
Ein 27-jähriger Mann aus Bayern steht im Verdacht, am Montagabend (18.8.) gegen 19 Uhr mit einem Auto auf eine ihm bekannte Frau zugefahren zu sein. Die Frau konnte sich nur durch einen Sprung retten. Im weiteren Verlauf kollidierte das Auto mit einem vor einer Garage abgestellten Fahrzeug.
Polizisten konnten den 27-Jährigen kurze Zeit später festnehmen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.
Der 27-Jährige wurde am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Unterbringungsbefehl erlassen hat.
