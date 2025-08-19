Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0725

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Ein 27-jähriger Mann aus Bayern steht im Verdacht, am Montagabend (18.8.) gegen 19 Uhr mit einem Auto auf eine ihm bekannte Frau zugefahren zu sein. Die Frau konnte sich nur durch einen Sprung retten. Im weiteren Verlauf kollidierte das Auto mit einem vor einer Garage abgestellten Fahrzeug.

Polizisten konnten den 27-Jährigen kurze Zeit später festnehmen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der 27-Jährige wurde am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Unterbringungsbefehl erlassen hat.

