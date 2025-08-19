PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0725

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Ein 27-jähriger Mann aus Bayern steht im Verdacht, am Montagabend (18.8.) gegen 19 Uhr mit einem Auto auf eine ihm bekannte Frau zugefahren zu sein. Die Frau konnte sich nur durch einen Sprung retten. Im weiteren Verlauf kollidierte das Auto mit einem vor einer Garage abgestellten Fahrzeug.

Polizisten konnten den 27-Jährigen kurze Zeit später festnehmen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der 27-Jährige wurde am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Unterbringungsbefehl erlassen hat.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte ausschließlich an Staatsanwältin Gülkiz Yazir unter 0172/3752758.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Gunnar Wortmann
Telefon: 0231/132-1028
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 13:43

    POL-DO: Reicht vielleicht reicht auch ein Klapphandy?

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0724 Viele Eltern beschäftigen sich mit der Frage, ob zur Einschulung ihres Kindes ein Smarthone sinnvoll sein kann. In diesem Zusammenhang weist das Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz des Polizeipräsidiums Dortmund nun auf die Gefahren hin, denen die Kinder im digitalen Raum ausgesetzt sind. Eines vorweg: Eine klare Altersangabe zur Übergabe eines Smartphones gibt es nicht. ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 09:43

    POL-DO: Unfallflucht einer Fahrradfahrerin in Lünen - Polizei sucht Zeugen

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0723 Bereits am Mittwochvormittag (13. August) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen auf der Jägerstraße in Lünen. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt. Die andere Radfahrerin entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Gegen 11:10 Uhr fuhr die 65-jährige Frau aus Lünen mit ihrem Fahrrad auf dem ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 09:41

    POL-DO: VW Crafter landet bei Verkehrsunfall auf der Seite - 23-Jähriger leicht verletzt

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0721 Bei einem Verkehrsunfall am Montag (18. August) um 18:17 Uhr auf der Gerichtsstraße in Dortmund wurde ein 23-jähriger Dortmunder leicht verletzt. Der Dortmunder war mit einem VW Crafter auf der Gerichtsstraße in Richtung Gerichtsplatz unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Bremer Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren