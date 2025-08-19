Polizei Dortmund

POL-DO: Unfallflucht einer Fahrradfahrerin in Lünen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0723

Bereits am Mittwochvormittag (13. August) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen auf der Jägerstraße in Lünen. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt. Die andere Radfahrerin entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Gegen 11:10 Uhr fuhr die 65-jährige Frau aus Lünen mit ihrem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg und bog nach rechts in die Lutherstraße ab. Im Einmündungsbereich kam ihr eine andere Fahrradfahrerin entgegen, mit der sie zusammenstieß.

Die andere Frau konnte vom Fahrrad absteigen. Die 65-Jährige stürzte jedoch und verletzte sich leicht. Nach einem kurzen Wortwechsel fuhr die unverletzte Frau auf ihrem Fahrrad davon.

Sie wird wie folgt beschrieben:

- 20-30 Jahre alt - ungefähr 165 cm groß - dunkle, mittellange Haare zum Zopf gebunden - schmale Statur

Die Polizei sucht nun die flüchtige Radfahrerin sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zu der Flüchtigen machen können. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiwache in Lünen unter der 0231/132-3121 zu wenden.

