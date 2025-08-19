PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Hochwertige Sonnenschirme nach Diebstahl online zum Verkauf angeboten: Dortmunder zieht Polizei bei Treffen hinzu

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0720

Im Juli stahlen bislang Unbekannte vier Sonnenschirme von einem Vereinsheim eines Sportvereins in Dortmund-Bövinghausen - und später entdeckte ein 38-jähriger Dortmunder die Schirme auf einer Verkaufsplattform. Er vereinbarte ein Treffen, dann klickten die Handschellen.

Am Montagnachmittag (18. August 2025) fand der Dortmunder die Schirme online auf einer Verkaufsplattform. Er schrieb dem vermeintlichen Verkäufer und vereinbarte ein Treffen. Der Dortmunder handelte dabei genau richtig: Er informierte die Polizei über das Treffen, sodass sich die Beamten im Nahbereich positionierten.

Während des Treffens konnte der 38-Jährige anhand einer Individualkennung feststellen, dass es sich tatsächlich um die Schirme des Sportvereins handelte. Er gab den beiden "Verkäufern" gegenüber an, dass er die Schirme mit einem Anhänger abholen werde. Stattdessen kamen jedoch die Polizisten zum Verkaufsort. Sie trafen auf die beiden Tatverdächtigen, einen 39-Jährigen und einen 40-Jährigen, beide aus Dortmund. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten bei dem 40-Jährigen eine Schusswaffe sowie ein Messer.

Zwei weitere Tatverdächtige flüchteten mit einem Auto, konnten jedoch im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Es handelt sich dabei um einen 29-Jährigen und einen 37-Jährigen, ebenfalls beide aus Dortmund.

Der 29-Jährige, der 39-Jährige und der 40-Jährige wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Dort wurden sie erkennungsdienstlich behandelt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Quartett erhält eine Anzeige wegen Bandendiebstahls. Den 40-Jährigen erwartet zusätzlich eine Anzeige wegen Straftaten gegen das Waffengesetz.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Annika Roß
Telefon: 0231/132-1033
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 08:30

    POL-DO: Raub einer Halskette in Lünen - Polizei sucht Zeugen

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0719 Am Montagvormittag (18. August) wurde einer 84-jährigen Lünerin gegen 11:20 Uhr auf Höhe des AWO-Wohnheims in der Süggelstraße die Halskette vom Hals gerissen. Anschließend flüchteten die beiden unbekannten Täter in Richtung Bebelstraße. Dort stiegen sie in einen weißen Kleinwagen und fuhren davon. Die 84-Jährige blieb unverletzt. Die beiden Täter werden von der Lünerin wie ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 17:31

    POL-DO: Balkonsturz in Dortmund-Dorstfeld: 31-Jährige verstorben

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0718 Am Montagmittag (18. August 2025, 12:10 Uhr) stürzte eine 31-jährige Frau von einem Balkon in Dortmund-Dorstfeld. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation verstarb die Frau noch vor Ort. Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Ermittlungen zum Sturzgeschehen dauern an. Journalisten wenden sich ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 15:00

    POL-DO: Leichtkraftradfahrer erfasst Kleinkind: Nachtrag zum Stand der Ermittlungen

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0717 Am Montag, den 04. August 2025, wurde abends in Dortmund-Sölde ein fünfjähriges Mädchen von einem Leichtkraftrad erfasst als es plötzlich auf die Straße lief. Hier der Link zu der ursprünglichen Pressemeldung: https://dortmund.polizei.nrw/presse/leichtkraftradfahrer-erfasst-kleinkind-fuenfjaehrige-schwer-verletzt Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren