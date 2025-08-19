PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Raub einer Halskette in Lünen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0719

Am Montagvormittag (18. August) wurde einer 84-jährigen Lünerin gegen 11:20 Uhr auf Höhe des AWO-Wohnheims in der Süggelstraße die Halskette vom Hals gerissen. Anschließend flüchteten die beiden unbekannten Täter in Richtung Bebelstraße. Dort stiegen sie in einen weißen Kleinwagen und fuhren davon. Die 84-Jährige blieb unverletzt.

Die beiden Täter werden von der Lünerin wie folgt beschrieben:

   - nordostafrikanischer Phänotyp
   - ca. 20 - 25 Jahre alt
   - ca. 170 -180 cm groß
   - schwarze Haare, die ins Gesicht hängen
   - schlanke Statur

Die Personen trugen ein weißes T-Shirt und eine dunkle Hose.

Der weiße Kleinwagen soll mit ausländischen Kennzeichen (weißer Grund, schwarze Schrift) ausgestattet gewesen sein.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen, den Tätern und dem genutzten Fahrzeug machen können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalwache unter der Telefonnummer 0231/132-7441 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Christoph Hugo
Telefon: 0231/132-1029
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

