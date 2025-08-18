Polizei Dortmund

POL-DO: Balkonsturz in Dortmund-Dorstfeld: 31-Jährige verstorben

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0718

Am Montagmittag (18. August 2025, 12:10 Uhr) stürzte eine 31-jährige Frau von einem Balkon in Dortmund-Dorstfeld. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation verstarb die Frau noch vor Ort.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Ermittlungen zum Sturzgeschehen dauern an.

