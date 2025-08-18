PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Balkonsturz in Dortmund-Dorstfeld: 31-Jährige verstorben

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0718

Am Montagmittag (18. August 2025, 12:10 Uhr) stürzte eine 31-jährige Frau von einem Balkon in Dortmund-Dorstfeld. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation verstarb die Frau noch vor Ort.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Ermittlungen zum Sturzgeschehen dauern an.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Telefon: 0231/132-1020
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

