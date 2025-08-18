Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchter Raub am Bahnhof Scharnhorst: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Dortmund (ots)

In der Nacht zum Sonntag (17.08.) wurde ein Jugendlicher im Dortmunder Stadtteil Scharnhorst Geschädigter eines versuchten Raubes. Die Polizei konnte kurz darauf einen ebenfalls jugendlichen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Gegen 23:45 Uhr befand sich ein 15-jähriger Dortmunder auf dem Heimweg, als er auf der Flughafenstraße nahe des dortigen Bahnhofs von einer unbekannten Person angesprochen wurde. Diese forderte ihn auf, seine Wertgegenstände auszuhändigen. Der 15-Jährige kam dieser Aufforderung nicht nach.

Der Täter versuchte anschließend, ein Armband vom Handgelenk des Dortmunders zu entreißen. Anschließend schubste er den 15-Jährigen zu Boden und versuchte, das Smartphone aus seiner Bauchtasche zu entwenden. Auch dieser Versuch schlug fehl, der Täter trat daraufhin die Flucht an. Der 15-Jährige wählte unterdessen den Notruf 110.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte kurz darauf eine Person auf der Friedrich-Hölscher-Straße antreffen, die der Täterbeschreibung des 15-Jährigen entsprach. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen, einen 17-jährigen Dortmunder, vorläufig fest.

Die Beamten brachten den 17-Jährigen zur Polizeiwache Mitte, wo eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt wurde. Anschließend wurde der Dortmunder an seinen Vater übergeben. Den 17-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchten Raubes.

