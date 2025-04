Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Brand in Altkleidercontainer und in zwei Mülleimern

Bensheim (ots)

In der Nacht zum Sonntag (06.04.) kam es zu Bränden in einem Altkleidercontainer und des Inhalts in zwei Mülleimern, die die Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen haben.

Zeugen alarmierten gegen 1.45 Uhr die Einsatzkräfte und meldeten den Brand eines Altkleidercontainers in der Taunusstraße und zweier Mülleimer in der Taunusanlage. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1500 Euro. Die Mitteiler beobachteten zuvor, dass sich zwei Männer im Alter von etwa 20 Jahren an dem Altkleidercontainer zu schaffen machten.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Brandursachen aufgenommen. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bensheim in Verbindung zu setzen. Telefonnummer: 06251/8468-0.

