Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Brennende Mülltonnen rasch gelöscht

Stockstadt (ots)

Brennende Mülltonnen haben am Sonntagabend (06.04.) die Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Kurz nach 19.00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Groß-Gerau ein Brand in der Hermannstraße gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge brannten drei Mülltonnen. Durch die Hitze wurden auch ein Geräteschuppen, ein Fenster sowie eine Hauswand in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Sofort herbeigeeilte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Möglicherweise führte nicht gänzlich abgekühlte Asche zu dem Brandausbruch in einer der Tonnen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

