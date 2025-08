Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Verkehrsunfall auf BAB 42

Oberhausen (ots)

Am frühen Nachmittag meldeten mehrere Anrufer einen schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 42 in Höhe der Anschlussstelle Oberhausen Neue Mitte. Da der genaue Unfallhergang und die Anzahl der möglicherweise betroffenen Fahrzeuge und Personen nicht abzuleiten waren, wurden der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache 1 sowie weitere Kräfte der Feuer- und Rettungswache 2 zur Einsatzstelle entsendet.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW handelte, in denen jedoch niemand eingeschlossen oder eingeklemmt war. Nach Inaugenscheinnahme durch den Rettungsdienst wurde eine verletzte Person in ein Oberhausener Krankenhaus transportiert. Alle weiteren Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon. Es entstand jedoch an allen Fahrzeugen ein Sachschaden. Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Polizei aufgenommen. Da während des Einsatzes mehrere Fahrspuren gesperrt werden mussten, kam es zu einem teils erheblichen Rückstau.

