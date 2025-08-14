POL-HH: 250814-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 21-Jährigem aus Hamburg-Eidelstedt
Hamburg (ots)
Zeit: seit 11.08.2025, 03:43 Uhr
Ort: Hamburg-Eidelstedt, Holsteiner Chaussee
Seit gestern fahndete die Polizei öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach dem 21-Jährigen aus dem Hamburger Stadtteil Eidelstedt.
Näheres hierzu siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6096325
Gestern Abend wurde auf Höhe der Billwerder Bucht ein männlicher Leichnam aus der Norderelbe geborgen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen gehen die Beamtinnen und Beamten des Landeskriminalamts davon aus, dass es sich um den Vermissten handelt.
Hinweise auf Straftaten beziehungsweise eine Fremdeinwirkung ergaben sich bislang nicht.
Alle Fahndungsmaßnahmen sind hiermit beendet.
