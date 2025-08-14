Polizei Hamburg

POL-HH: 250814-1. Eine Zuführung nach Wohnungseinbruchdiebstahl in Hamburg-Alsterdorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 13.08.2025, 10:33 Uhr

Tatort: Hamburg-Alsterdorf, Rotbuchenstieg

Mit Hilfe der Unterstützung eines aufmerksamen Zeugen gelang es gestern, einen mutmaßlichen Einbrecher im Hamburger Stadtteil Alsterdorf vorläufig festzunehmen.

Der 57-jährige Zeuge vernahm gestern Morgen verdächtige Geräusche vom Grundstück seines Nachbarn und sah, wie ein zunächst unbekannter Mann durch das Fenster in das Nachbarhaus eindrang. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei.

Als die Einsatzkräfte das Haus umstellten, versuchte der Unbekannte das Grundstück zu verlassen und wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Polizeibeamtinnen und -beamten mutmaßliches Diebesgut bei dem Tatverdächtigen und stellten dieses sicher.

Das örtlich zuständige Einbruchsdezernat (LKA 142) übernahm die Ermittlungen vor Ort.

Der Tatverdächtige, ein 27-jähriger Marokkaner, wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Ein Richter erließ heute einen Haftbefehl.

Die Ermittlungen dauern an.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell