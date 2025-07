Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Unfallflucht mit unklarem Sachverhalt - Zeugenaufruf

Horb am Neckar (ots)

Nach einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Horb entfernt sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es am Freitag gegen 10:20 Uhr in Horb am Neckar zum Zusammenstoß eines 74-jährigen Peugeot-Fahrers und einer 47-jährigen Hyundai-Fahrerin. An der Kreuzung Bahnhofplatz/Christophorusbrücken standen beide Pkw offenbar nebeneinander in ihrer Fahrspur eingeordnet vor der dortigen Ampelanlage. Bei "grün" fuhren beide Pkw los, wobei der 74-Jährige mutmaßlich zu weit nach rechts fuhr und den Peugeot linksseitig touchierte. Im weiteren Verlauf entfernte sich der 74-Jährige bevor der Sachverhalt durch die Polizei aufgenommen werden konnte.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 07451 96-0 beim Polizeirevier Horb zu melden.

Sabrina Zimmer, Pressestelle

