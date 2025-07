Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Wiese angezündet

Althengstett (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 1 Uhr, ist in der Mittleren Gasse in Althengstett ein kleines Wiesenstück offenbar in Brand gesetzt worden. Der Brand konnte durch des schnellen Eingreifens der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Es entstand nur geringer Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Trotz des glimpflichen Ausgangs warnt Polizei eindringlich vor leichtsinnigem oder vorsätzlichem Umgang mit offenem Feuer im Freien. Aufgrund der derzeit anhaltenden Trockenheit besteht eine erhöhte Brandgefahr. Selbst kleine Zündquellen können große Flächenbrände auslösen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell