Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - 2. Nachtragsmeldung zu Vermisstenfall von Brigitta S. - Todesermittlungsverfahren eröffnet nach Fund einer leblosen Frau

Freudenstadt (ots)

Wie bereits am 26.06. und am 30.06.2025 berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6063677 so wie https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6063677), wurden im Zusammenhang mit dem Verschwinden der 74-jährigen Brigitta S. ab dem 25.06.2025 umfangreiche Such- und Fahndungsmaßnahmen seitens dem Kriminalkommissariat Freudenstadt und dem Rettungsdienst durchgeführt.

Am Freitagabend fand ein Zeuge im nördlichen, bewaldeten Bereich von Freudenstadt eine leblose Frau auf. Umgehend wurde ein Todesermittlungsverfahren durch die Kriminalpolizei des Polizeipräsidium Pforzheim und der Staatsanwaltschaft Rottweil eingeleitet. Bei der Frau handelt es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um die Vermisste Brigitta S. Aktuell liegen keine Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden vor. Die Ermittlungen zur Klärung weiterer Umstände dauern an.

