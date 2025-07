POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Knittlingen (ots) - Am Donnerstagmorgen ist eine Spaziergängerin auf einem Feldweg in Knittlingen von einem Exhibitionisten belästigt worden. Die Geschädigte ging am 03.07.2025 gegen 08:30 Uhr auf dem Feldweg "Grünbüchle" in Knittlingen zwischen Sportverein und Wohngebiet mit ihrem Hund spazieren. Sie bemerkte einen Mann mit teilweise heruntergelassener Hose, der ...

