POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Exhibitionist onaniert vor Spaziergängerin

Loßburg (ots) - Am Mittwochnachmittag ist eine Frau in der Parkanlage von einem Exhibitionisten belästigt worden. Die 32-jährige Geschädigte passierte mit ihren drei- und einjährigen Kindern am 02.07.2025 gegen 13:15 Uhr die Waldklassenhütte, als sie bemerkte, wie der Unbekannte in der Hütte sitzend offensichtlich an seinem entblößten Geschlechtsteil ...

