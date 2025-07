Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Raub von Geldbeutel - Zeugenaufruf

Nagold (ots)

Zwei unbekannte Täter raubten einem Mann seine Geldbörse und verletzten diesen. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Die Tat ereignete sich am 03.07.2025, gegen 05:10 Uhr in Bereich Leonhardstraße / Herrenberger Straße in Nagold. Der Geschädigte befand sich nach derzeitigem Ermittlungsstand fußläufig auf dem Weg zur Bushaltestelle, als er plötzlich von einer männlichen Person von hinten ergriffen wurde. Der Unbekannte drückte mutmaßlich einen spitzen Gegenstand zunächst an den Rücken und im weiteren Verlauf gegen den Oberschenkel des Geschädigten. Hierbei forderte er Bargeld. Als der Geschädigte versuchte, sich aus dem Griff zu befreien, trat ein zweiter Tatverdächtiger hinzu und schlug mit einem Gegenstand gegen den Kopf. Hiervon benommen wurde der Geschädigte seines Geldbeutels beraubt. Die beiden Männer, die sich laut dem Geschädigten bereits vor der Tat im dortigen Bereich aufgehalten haben, ergriffen anschließend die Flucht in Richtung Herrenberger Straße.

Die Täter werden beide wie folgt beschrieben:

- ca. 30 Jahre alt - ca. 176 bis 180 cm groß - kurze schwarze Haare und schwarzer Dreitagebart - arabischer Phänotyp - dunkle lange Hose und schwarze Oberbekleidung

Der Täter, welcher die Geldforderung stellte, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Sie raubten u.a. einen mittleren zweistelligen Geldbetrag. Der leichtverletzte Geschädigte wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen, die im fraglichen Zeitraum im genannten Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 / 186-4444 zu melden.

Rico Kockrich, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell