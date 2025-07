Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - BMW-Fahrer verletzt Frau schwer und flüchtet

Pforzheim (ots)

Ein 49-jähriger BMW-Fahrer hat am Freitagnachmittag in Eutingen mehrere Verkehrsunfälle verursacht, eine Fußgängerin schwer verletzt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 49-Jährige gegen 14:30 Uhr die Kanzlerstraße in Richtung Holzgartenstraße. An der Einmündung zur Altstädter Brücke überfuhr er die Sperrfläche und fuhr rechts an mehreren verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen vorbei. Dabei touchierte er einen auf der linken Spur stehenden Pkw. Im weiteren Verlauf erfasste er eine 45-jährige Frau, die sich auf einer Verkehrsinsel befand. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt und musste stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Anschließend kollidierte der BMW mit einem Verkehrsschild auf der Verkehrsinsel. Danach wendete der Fahrer sein Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die verletzte Frau oder die entstandenen Sachschäden zu kümmern.

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnte die Halteranschrift des mutmaßlichen Fahrzeugs festgestellt werden. In der Folge wurden zunächst das Fahrzeug und später auch der mutmaßliche Unfallverursacher angetroffen.

Weitere Ermittlungen ergaben Hinweise auf einen möglichen Kennzeichenmissbrauch. Die Ermittlungen dauern an.

Simone Unger, Pressestelle

