POL-DA: Griesheim: Jogger und Zeuge nach Zwischenfall mit frei laufenden Hunden gesucht

Lorsch (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Montag (9.9.), gegen 17 Uhr, gegenüber einer 31-jährigen Spaziergängerin in der Nähe zur Straße "Am Birkengarten" entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Der Unbekannte soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß gewesen sein. Er trug einen schwarzen Trainingsanzug ...

