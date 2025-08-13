Polizei Hamburg

POL-HH: 250813-4. Erledigung der Vermisstenfahndung nach Zwölfjähriger aus Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg (ots)

Zeit: seit 09.08.2025, 22:00 Uhr

Ort: Hamburg-Wilhelmsburg, Fährstraße

Seit Montag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich nach einer Zwölfjährigen aus dem Stadtteil Wilhelmsburg.

Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6094811

Das Mädchen konnte heute Nachtmittag durch Einsatzkräfte der Polizei Berlin wohlbehalten angetroffen und anschließend in Obhut genommen werden.

Es liegen keine Hinweise auf Straftaten vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

Pap.

