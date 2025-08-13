POL-HH: 250813-4. Erledigung der Vermisstenfahndung nach Zwölfjähriger aus Hamburg-Wilhelmsburg
Hamburg (ots)
Zeit: seit 09.08.2025, 22:00 Uhr
Ort: Hamburg-Wilhelmsburg, Fährstraße
Seit Montag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich nach einer Zwölfjährigen aus dem Stadtteil Wilhelmsburg.
Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6094811
Das Mädchen konnte heute Nachtmittag durch Einsatzkräfte der Polizei Berlin wohlbehalten angetroffen und anschließend in Obhut genommen werden.
Es liegen keine Hinweise auf Straftaten vor.
Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.
Pap.
