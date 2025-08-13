Polizei Hamburg

POL-HH: 250813-1. Verkehrshinweis anlässlich der "ADAC - Cyclassics 2025"

Hamburg (ots)

Zeit: 17.08.2025, 06:00 Uhr bis circa 18:00 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet und angrenzendes Niedersachsen und Schleswig-Holstein

Am kommenden Sonntag findet mit den Cyclassics eines der weltweit größten Jedermann- und Profi-Radsportereignisse in Hamburg und Teilen Niedersachsens sowie Schleswig-Holsteins statt. Der Veranstalter rechnet mit über 11.000 Teilnehmenden sowie zahlreichen Fans entlang der Strecke. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen.

Um die ersten Starterinnen und Starter um 07:00 Uhr auf die Strecke lassen zu können, werden bereits ab 06:00 Uhr umfangreiche Sperrungen eingerichtet. Betroffen ist zunächst der Startbereich an den Alsterglacis / der Kennedybrücke sowie an der Versmannstraße / Überseeallee. Das Eliterennen beginnt in diesem Jahr im niedersächsischen Buxtehude. Die Sperrungen entlang der gesamten Rennstrecke, die insbesondere durch den Hamburger Süden und den Westen bis nach Wedel in Schleswig-Holstein führt, werden sukzessive aufgebaut.

Die Zufahrten zum Hamburger Flughafen bleiben von der Rennveranstaltung unberührt.

Die Durchfahrt sowie der Zieleinlauf des Elite-Rennens auf der Mönckebergstraße wird im Zeitraum von circa 14:20 Uhr bis 17:00 Uhr erwartet.

Weitere Informationen zu Verkehrssperrungen, den Informationsflyern sowie einer interaktiven Karte sind unter https://www.cyclassics-hamburg.de/de/ abrufbar. Der Veranstalter bietet in der Rennwoche eine Service Hotline unter 040 6077 17777 an.

Das Verkehrs-Infotelefon der Polizei ist am Sonntag von 07:00 bis 16:00 Uhr unter 040 4286 56565 erreichbar.

Fragen zum öffentlichen Nahverkehr beantwortet der HVV unter 040 19449. Aufgrund der zu erwartenden Verkehrsbeeinträchtigungen bittet die Polizei, soweit möglich, auf den schienengebundenen ÖPNV auszuweichen oder per Fahrrad bzw. zu Fuß anzureisen. Alle anderen Verkehrsteilnehmenden werden gebeten, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren.

Wen.

