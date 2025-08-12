Polizei Hamburg

POL-HH: 250812-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 15-Jähriger aus Hamburg-Alsterdorf

Hamburg (ots)

Zeit: seit 21.07.2025, 12:00 Uhr

Ort: Hamburg-Alsterdorf, Feuerbergstraße

Seit vergangenen Dienstag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich nach einer 15-Jährigen aus dem Stadtteil Alsterdorf.

Nähere Informationen sind unserer Ursprungsmeldung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6091069, zu entnehmen.

Das Mädchen wurde am vergangenen Sonntag von der Bundespolizei in Lübeck wohlbehalten angetroffen und bis zur Rückführung nach Hamburg in die Obhut des Jugendamtes genommen.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell