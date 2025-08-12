POL-HH: 250812-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 15-Jähriger aus Hamburg-Alsterdorf
Hamburg (ots)
Zeit: seit 21.07.2025, 12:00 Uhr
Ort: Hamburg-Alsterdorf, Feuerbergstraße
Seit vergangenen Dienstag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich nach einer 15-Jährigen aus dem Stadtteil Alsterdorf.
Nähere Informationen sind unserer Ursprungsmeldung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6091069, zu entnehmen.
Das Mädchen wurde am vergangenen Sonntag von der Bundespolizei in Lübeck wohlbehalten angetroffen und bis zur Rückführung nach Hamburg in die Obhut des Jugendamtes genommen.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.
Wen.
Rückfragen der Medien bitte an:
Polizei Hamburg
Laura Wentzien
Telefon: 040 4286-56213
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg
Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell