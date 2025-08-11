Polizei Hamburg

POL-HH: 250811-5. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Hamburg-Spadenland

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 08.08.2025, 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr Unfallort: Hamburg-Spadenland, Spadenländer Hauptdeich

Am vergangenen Freitagnachmittag hat sich ein 58-jähriger Radfahrer im Stadtteil Spadenland mutmaßlich bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die oder der mutmaßliche Verursacher(in) soll sich unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsdirektion Süd (VD 42) zufolge befuhr der 58-Jährige mit seinem motorisierten Fahrrad den Spadenländer Hauptdeich zwischen dem Elversweg und dem Spadenländer Elbdeich in eine bisher nicht bekannte Richtung.

Im Verlauf soll ihn ein bislang unbekannt gebliebenes Fahrzeug überholt und dabei mit dem Außenspiegel berührt haben. Infolgedessen soll der Radfahrer auf die Fahrbahn gestürzt sein und sich dadurch schwer verletzt haben.

Die Fahrerin oder der Fahrer des Fahrzeugs soll sich ohne anzuhalten vom Unfallort in unbekannte Richtung entfernt haben.

Der 58-Jährige begab sich zunächst zu seiner Wohnanschrift und musste kurz darauf durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus transportiert werden, wo er stationär aufgenommen wurde.

Die Ermittlungen der VD 42 dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Fahrzeug beziehungsweise dessen Fahrerin oder Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell