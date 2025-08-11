PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 250811-1. Zeugenaufruf nach schwerem Raub auf ein Floristikgeschäft in Hamburg-Schnelsen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 10.08.2025, 11:15 Uhr

Tatort: Hamburg-Schnelsen, Pinneberger Straße

Gestern Vormittag hat ein Unbekannter einen Blumenladen im Hamburger Stadtteil Schnelsen überfallen. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) zufolge, betrat der maskierte Unbekannte den Verkaufsraum des Ladens und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Weiterhin schlug der Unbekannte einer 59-jährigen Mitarbeiterin mit der Waffe gegen den Kopf.

Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Beute mit einem Fahrrad in Richtung Holsteiner Chaussee.

Die Angestellte erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Die sofortige Fahndung mit mehr als einem halben Dutzend Funkstreifenwagen und dem Polizeihubschrauber "Libelle 2" führte nicht zur Feststellung des mutmaßlichen Räubers, der wie folgt beschrieben werden kann:

   - männlich
   - circa 30 Jahre alt
   - etwa 170 cm groß
   - athletische Statur
   - "südländisches" Erscheinungsbild
   - bekleidet mit einer blauen Jeans, dunkler Cap und einer 
     Sonnenbrille

Das örtlich zuständige Raubdezernat (LKA 134) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

Polizei Hamburg
Nadia Papist
Telefon: 040/4286-56216
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

