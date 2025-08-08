Polizei Hamburg

POL-HH: 250808-5. Vermisstenfahndung nach 61-Jährigem aus Hamburg-Alsterdorf

Hamburg (ots)

Zeit: seit 07.08.2025

Ort: Hamburg-Alsterdorf, An der Blütenmauer

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach dem 61-jährigen Henning Stefan Stegelmann und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verließ Herr Stegelmann gestern seine Wohnung und kehrte seitdem nicht zu seiner Wohnanschrift im Stadtteil Alsterdorf zurück.

Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zu seinem Antreffen geführt haben und für ihn eine Eigengefährdung angenommen wird, erließ eine Amtsrichterin einen Beschluss zur öffentlichen Suche nach dem Vermissten, der wie folgt beschrieben wird:

- 184 cm groß - kräftige Statur - graues, schütteres, langes Haar - zuletzt bekleidet mit einem dunkelblauen Jackett mit Stoffkapuze, einem weißen T-Shirt, einer hellgrauen Baumwollhose und dunkelbraunen Anzugschuhen

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Nord (LKA 144) führt die Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Sollten Sie den Vermissten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

