Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Nordhausen (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in der Harzstraße in Krimderode bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 17. Juli, 12 Uhr bis Sonntag, 20. Juli, 19.45 Uhr versuchten der oder die Täter, gewaltsam in das Gerätehaus einzudringen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet.

Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. Wer kann Hinweise geben? Wem sind verdächtige Personen aufgefallen, die sich an dem Gerätehaus zu schaffen machten? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0187433

