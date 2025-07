Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahren unter berauschenden Mitteln

Eichsfeld (ots)

Als am Sonntag kurz vor 14:00 Uhr bei einem VW-Fahrer in Heilbad Heiligenstadt am Richteberg eine Verkehrskontrolle durchgeführt wurde, schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Der Atemalkoholvortest ergab anschließend einen AAK von 1,87 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt unterbunden.

